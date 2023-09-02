Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2023 21:20
Becayiş hakkında
Ben başka ile becayiş yapmayi düşünüyorum şu hususları merak ediyorum. Bilgisi olan yorun yazarsa çok sevinirim. 1)Becayiş onayı geldikten sonra yol iznim var mı? 2)Becayiş yapanlar harcırah alır mı?

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