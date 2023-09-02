Becayiş hakkında

Ben başka ile becayiş yapmayi düşünüyorum şu hususları merak ediyorum. Bilgisi olan yorun yazarsa çok sevinirim. 1)Becayiş onayı geldikten sonra yol iznim var mı? 2)Becayiş yapanlar harcırah alır mı?

Ben başka ile becayiş yapmayi düşünüyorum şu hususları merak ediyorum. Bilgisi olan yorun yazarsa çok sevinirim. 1)Becayiş onayı geldikten sonra yol iznim var mı? 2)Becayiş yapanlar harcırah alır mı?