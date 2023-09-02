KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Eylül 2023 21:25
GSB Büro / Çanakkale tercih edenler

GSB Büroda Çanakkale tercih edenler puanlarını yazabilirler mi? Ona göre gelir gelmez, ortalama ne olur onu görelim.

Ben 74,6 ile tercih ettim.

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