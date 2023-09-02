Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 21:27
Ek ders sorusu

Merhaba değerli arkadaşlar. Eşim son il içi atamada bir ilkokula tek Din Kültürü Öğretmeni olarak atandı. Öncesinde bu kurumu arayıp ders saatini sormuştuk. 16 saat var sadece 1 saat ek ders alırsınız demişlerdi. Bizde bizim için sorun yok deyip tercihte bulunduk. Evraklarla başlama sırasında okul müdürü 16 saat için niye geldiniz 21 saate tamamlamalısınız demiş. Başka bir okuldan 21 saate tamamlama gibi bir zorunluluğumuz var mı bilgisi olan arkadaşlar aydınlatabilir mi, şimdiden teşekkürler.


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
02 Eylül 2023 21:31
Başka bir okulda 21 saati tamamlatamaz hocam..Aynı okulda 15 saati dolduramasaydı başka okula tanamlatırlardı

Helezonnn
Aday Memur
02 Eylül 2023 21:32

Teşekkür ederim hocam. Yönetmelik maddesinde yerini biliyorsanız paylaşabilir misiniz


Velocıraptor
Genel Müdür
02 Eylül 2023 21:33
onun beklediği başka biri vardır. mesela daha önce de oraya gelen biri. yoksa bahsettiği şey saçma.
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