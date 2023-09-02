Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 21:36
Deprem Bölgesinde Barınma Problemi

4 eylül günü seminerler başlayacak ancak Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta öğretmenlerin barınma problemi hala çözülmedi. Konteyner bekleyen onlarca öğretmen var. Bakın ev demiyorum, ev yok zaten konteyner bekleyen. Ailesini farklı şehirlerde tuttukları evlerde kirada veya misafirlikte barındıran onlarca öğretmen var. Tayin vb. bir talep hakkında söylemiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun.


KaptanSpark
Aday Memur
02 Eylül 2023 21:41
Allah yardımcınız olsun hocam inşallah tez zamanda bu sıkıntılı durum biter.

soldierteacher
Aday Memur
02 Eylül 2023 21:59
marastayim konteyer bekliyorum,alana kadar pansiyonda kalacaz
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