Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2023 21:51
İcra Müdür Yardımcısı Tayin Süreci

Ben Vakıfbank personeliyim, eşim icra müdür yrd tayini doğuya çıktı. Eş durumu tayin süreci nasıl oluyor , ben devletin kurduğu özel bir banka çalışanı olarak görünüyorum , 657 ye tabi değilim ama 10 yılı geçkin aynı şubede görev yapıyorum. Eşim dilekçe verse yanıma gelebilir mi ? Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan ricamdır yardımları .

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