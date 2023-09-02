Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 21:57
ilkokulda resim, müzik, beden eğitimi derslerine branş öğretmenleri neden girmiyor?
ilkokulda resim, müzik, beden eğitimi derslerine branş öğretmenleri neden girmiyor?

Nurullah4335
Daire Başkanı
02 Eylül 2023 22:17
Girebilir. Ama bazı düzenlemeler gerekli. Sınıfıçının ek dersi zorunlu ek derstir. Ayrıca tek öğretmen olan 2 sınıfa giren sınıfçılar var. Hizmetlisi olmayan müdür yetkili olan kırsalda çalışan öğretmenler var. Merkezde resim müzik beden tamam girer de kırsalda nasıl olacak. Eğer şu anki uygulama gibi olursa resim müzik beden ingilizce din derslerinde sınıf öğretmeni de ek ders alacaksa 1.sınıfta 7 saat 2 ve 3. sınıfta 9 saat 4. sınıfta 8 saat ek ders vermek gerek. Eğer ek ders verilmezse sınıfçılar da branşçılar gibi boş günü olur. Veya 21 saat gibi bir muhabbet olursa ek ders vermemek için köydeki öğretmen de ben de girmek istemiyorum bu derslere derse nolacak. Kırsala zorunlu merkeze serbest olmaz ki. Ek ders verip okulda tutsan bile kırsaldaki adam kırsalda çalışmak istemeyecek . Sonuçta merkezde çalışan sınıfçı 7-9 saat arası boş zamanı olabilecek.

KaptanSpark
Aday Memur
02 Eylül 2023 22:25
kırsalda çoğu okulda zaten din ve ingilice derslerine sınıfçılar giriyor hocam.

Nurullah4335
Daire Başkanı
02 Eylül 2023 22:28
İşte sorun da burda başlıyor. Düşün kırsalda çalışıyorsun 30 saat derse giriyorsun. Merkezdeki öğretmen 21-23 saat derse giriyor diğer derslere branşçılar giriyor ve aynı ek dersi alacak senle. Kimse köyde çalışmak istemez ki.
KaptanSpark, 56 dk. önce
kırsalda çoğu okulda zaten din ve ingilice derslerine sınıfçılar giriyor hocam.

coshuva
Genel Müdür
02 Eylül 2023 22:29
İlkokullarda şuan gençlik spor antrenörleri derse giriyor. Ama beden eğitimi öğretmenleri derse giremiyor. Ayrıca okulların çoğunda resim beden eğimi müzik ders saatlerinde ücreti velilerden alınmak suretiyle özel hocalar derse giriyor. O ders saatinde geliyor özel kurs gibi ders yapıyor. Ücreti de veliler karşılıyor. Maalesef bakanlıkta değişmesi gereken çok şey var.

Nurullah4335
Daire Başkanı
02 Eylül 2023 22:31
Eğer zounlu demezsen ek dersini keseyim 21 saat giriyorsa sınıfı 21 saat kırsaldaki 30 saat giriyorsa 30 saat alsın denecekse zorunlu ek ders olayı ortadan kalkıyor. Kırsaldaki adam ben de 21 üstü istemiyorum diyebilir

difficulties
Şef
02 Eylül 2023 22:31

hangi il orası?

coshuva, 52 dk. önce
İlkokullarda şuan gençlik spor antrenörleri derse giriyor. Ama beden eğitimi öğretmenleri derse giremiyor. Ayrıca okulların çoğunda resim beden eğimi müzik ders saatlerinde ücreti velilerden alınmak suretiyle özel hocalar derse giriyor. O ders saatinde geliyor özel kurs gibi ders yapıyor. Ücreti de veliler karşılıyor. Maalesef bakanlıkta değişmesi gereken çok şey var.

coshuva
Genel Müdür
02 Eylül 2023 22:46
Herhangibir ile özel bir durum değil hocam. Kendi işinizde bile vardır.
difficulties, 50 dk. önce

hangi il orası?


difficulties
Şef
02 Eylül 2023 22:59

ilk defa sizden duydum. o yüzden sordum. Sadece resim derslerine bazen misafir olan bazı durumlar oluyor diye duydum. antrenor ve müzik hiç.

coshuva, 35 dk. önce
Herhangibir ile özel bir durum değil hocam. Kendi işinizde bile vardır.
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