ilkokulda resim, müzik, beden eğitimi derslerine branş öğretmenleri neden girmiyor?

Girebilir. Ama bazı düzenlemeler gerekli. Sınıfıçının ek dersi zorunlu ek derstir. Ayrıca tek öğretmen olan 2 sınıfa giren sınıfçılar var. Hizmetlisi olmayan müdür yetkili olan kırsalda çalışan öğretmenler var. Merkezde resim müzik beden tamam girer de kırsalda nasıl olacak. Eğer şu anki uygulama gibi olursa resim müzik beden ingilizce din derslerinde sınıf öğretmeni de ek ders alacaksa 1.sınıfta 7 saat 2 ve 3. sınıfta 9 saat 4. sınıfta 8 saat ek ders vermek gerek. Eğer ek ders verilmezse sınıfçılar da branşçılar gibi boş günü olur. Veya 21 saat gibi bir muhabbet olursa ek ders vermemek için köydeki öğretmen de ben de girmek istemiyorum bu derslere derse nolacak. Kırsala zorunlu merkeze serbest olmaz ki. Ek ders verip okulda tutsan bile kırsaldaki adam kırsalda çalışmak istemeyecek . Sonuçta merkezde çalışan sınıfçı 7-9 saat arası boş zamanı olabilecek.

Girebilir. Ama bazı düzenlemeler gerekli. Sınıfıçının ek dersi zorunlu ek derstir. Ayrıca tek öğretmen olan 2 sınıfa giren sınıfçılar var. Hizmetlisi olmayan müdür yetkili olan kırsalda çalışan öğretmenler var. Merkezde resim müzik beden tamam girer de kırsalda nasıl olacak. Eğer şu anki uygulama gibi olursa resim müzik beden ingilizce din derslerinde sınıf öğretmeni de ek ders alacaksa 1.sınıfta 7 saat 2 ve 3. sınıfta 9 saat 4. sınıfta 8 saat ek ders vermek gerek. Eğer ek ders verilmezse sınıfçılar da branşçılar gibi boş günü olur. Veya 21 saat gibi bir muhabbet olursa ek ders vermemek için köydeki öğretmen de ben de girmek istemiyorum bu derslere derse nolacak. Kırsala zorunlu merkeze serbest olmaz ki. Ek ders verip okulda tutsan bile kırsaldaki adam kırsalda çalışmak istemeyecek . Sonuçta merkezde çalışan sınıfçı 7-9 saat arası boş zamanı olabilecek.