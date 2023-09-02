Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 22:04
Boş normların neden atamalarda gösterilmediği açığa çıktı.

Sevgili. Meslektaşlarım. Tayin istediğim ilin merkez ilçesinin bir okulunda emekli olan meslektaşımızın yeri hem iliçi hem ildışı hem mazaret hem de 2.il içi ildışı ve mazaret atamasında boş norm olarak gösterilmedi. Bugün o boş norma hakim eşi yerleştirişdiğini öğrendim. Bize verdiğiniz değer için teşekkürler yöneticilerimiz.


Ogr.1
Memur
02 Eylül 2023 22:11

İsim soyisim vermek yasak mı hocam yada okulun ismini söylemek ? Değilse söyleyin bari ortaya çıksın


sipsa26
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 22:18

Çok özele girmesek iyi olur tabii. Bu demek oluyor ki bütün iller en güzel yerleri mevkisi yüksek yerlerde olanlara bırakılıyor demektir. Ben de il emrine verildi. Ve aynı il okullarımızın 7 Eylül de belli olacağını bildirdiler.

Ogr.1, 1 saat önce

İsim soyisim vermek yasak mı hocam yada okulun ismini söylemek ? Değilse söyleyin bari ortaya çıksın


halis4242
Genel Müdür
02 Eylül 2023 22:20

Vay anasını, bu bakan da daha başlarken fosssss çıktı!!?

Ya hiç söyleme "Boş kadrolara 2. bir atama hakkıyla dolduracağız." diye ya da bir şey deme, en iyisi 2.cisi olurdu!!?


nealbide
Aday Memur
02 Eylül 2023 22:27

böyle birşey olabilmesi çok çok zor. okul ismi biliyorsanız peşini bırakmayın dilekçe yazın cimere yazın basına yazın. ama dediğim gibi tayin sistemi otomatik o yüzden müdahale olduğunu sanmıyorum


sipsa26
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 22:31

Hocam birinci mazaret atamasından beri o okulun boş olduğunu herkes biliyordu. Bşr de neden zor olsun ki. Boş normu boş olarak aramalara göstermiyorlar. Biz buna ne yapabiliriz ki?

nealbide, 54 dk. önce

böyle birşey olabilmesi çok çok zor. okul ismi biliyorsanız peşini bırakmayın dilekçe yazın cimere yazın basına yazın. ama dediğim gibi tayin sistemi otomatik o yüzden müdahale olduğunu sanmıyorum


coshuva
Genel Müdür
02 Eylül 2023 22:32
Hocam bu tür atamalar yıllardır oluyor. Kaymakam vali savcı vs. Eşlerinden gidiş geliş yapan bu tür konularda zorluk çekeni gördünüz mü siz.?
nealbide, 54 dk. önce

böyle birşey olabilmesi çok çok zor. okul ismi biliyorsanız peşini bırakmayın dilekçe yazın cimere yazın basına yazın. ama dediğim gibi tayin sistemi otomatik o yüzden müdahale olduğunu sanmıyorum

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