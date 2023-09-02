Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 22:30
657 de tebliğ nasıl yapılır? Mehil süresi nasıl başlar?

Takvimlere bağlı olmayan bir konuda memura teblig nasıl yapılır?

1 posta yolu

2 tebliğ belgesi imzalatmak. Harici yollar geçerli değildir bildiğim kadarıyla. Bağlayıca olan imzalı belge. Tebliğ demek ele yazılı olarqk vermek. Mehil süresi de bu imzayi attiktan sonra başlamaz mi?

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