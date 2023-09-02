Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 22:36
Alan Değişikliği KPSS puanına göre yapılacakmış

Milli Eğitim Bakanı Eskişehir ogretmen buluşmasında açıklamış alan değişikliği kpss puanına göre yapılacakmış.Hadi bakalim.


LaleBahcesi
Şube Müdürü
02 Eylül 2023 23:17

Mantıklı. ÖABT'ye girip herkesle birlikte atansınlar.

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