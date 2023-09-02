KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Eylül 2023 22:38
KPSS 2024

Merhabalar, ÇEKO mezunuyum, ilk defa adam akıllı kpssye hazırlanacağım ve evde hazırlanmayı düşünüyorum.Çalışma önerisi olarak konu anlatımında hoca önerisi soru bankasında kitap önerisi veya genel öneri yapar mısınız?

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