KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Eylül 2023 22:44
ARTVİN GSB BÜRO

Puanları paylaşalım arkadaşlar

79,4

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Gelir idaresine atananlarGSB koruma güvenlik şehir ve puanları yazalımMerkez Bankası Teknisyen AlımıMerkez Bankası Teknisyen Sonuçları2023/2 merkezi atamalarGençlik ve Spor Bakanlığı Koruma ve Güvenlik GörevlisiMuhasebe vergi uygulamaları

Sözlük

31.08.2023 beşiktaş vs dinamı kiev maçı 1 iyi paraya nelerden vazgeçebilirsiniz 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 balkondan halı silkmek 3 sözlükte hafta sonu durgunluğu 2 aşkın 500 günü 4 Katarsis 2 tereyağı 2 Ev kiraları 1 selvi boylum al yazmalım 2

Son Haberler

Kabataş-Bağcılar tramvayı yarın Güngören'e kadar hizmet verecekVali Yıldırım: Trabzon Şehir Hastanesi 2025'te tamamlanacak11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?Türkiye'nin ilk uzay yolcuları TEKNOFEST'teOrdu'da oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi