Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


02 Eylül 2023 22:47
EKPSS Pozitif Ayrımcılık mı Yoksa bizim hakkımız mı ?

EKPSS ye pozitif ayrımcılık diyenler var. Kesinlikle buna katılmıyorum. Kesinlilkle bizim hakkımızdır.

Neden mi ? Örneğin işitme engelli birisi eğitim hayatında hem daha az oranda öğrenir dersde, hem de aklında dersin kalma süresi daha azdır. Bu durumda işitme engelli biri ile sağlıklı birisini aynı sınavla işe almak adaletlide olmaz tabi ki.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz ?

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