Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Eylül 2023 22:59
Astsubay Bel Fıtığı

Merhaba bel fıtığı olduğumu öğrendim şuan astsubay okulundayım meslek içinde geri hizmet veya komando olamaz raporu alabilie miyim? Ne gibi avantajları dezavantajları vardır?

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