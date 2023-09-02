norm hesaplama ve ders paylaşımı üzerine

norm hesaplama nasıl yapılır ?

bir de okul müdürü şöyle bir şey yapılmasını istemiş oldu , öyle söylüyorum çünkü bu tarz şeyler hep onun emriyle oluyor bizim okulda.

misal seçmeli matematik derslerinin bir kısmına biyolojiiciyi girdiriyor , bununla birlikte bazı matematikçilerin dersleri haftalık 30 saate tamamlanmış olmuyor.

sadece bunun ne kadar doğru olabileceğini merak ettim , misal matematikçi 18 saat ders alıp biyoloji öğretmeni ne bazı (seçmeli) matematik dersleri verilip onların dersleri 30 yapılabilir mi , şöyle de bir durum var burda bazı branş öğretmenleri eksik iken bazıları fazla sayıda ondan belki müdür norm fazlası olmamaları için böyle bir şeye girişmiş olabilir benim merak ettiğim sadece bunun ne kadar yönetmelik ve kanunlarla uyumlu olduğu.