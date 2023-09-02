Memur iken Öğretmen olarak atananların Özlük Hakları

Arkadaşlar Merhaba

Ben MEB de Şef olarak görev yapıyorum ve 1/4 derece kademedeyim. 2023 yılı EKPSS ile kadrolu Edebiyat Öğretmeni olarak atandım ve dün kararnamem sisteme yüklenmiş. 9/1 derece kademe olarak düzenlenmiş.

Bir forum sayfasında benim 1/4 ten değil de 9/1 den maaş alacağım yazıldı bu da takriben maaşımın 2500 TL civarı düşüş demek. Başka bir forumda da kazanılmış hak üzerinden maaş alınması gerektiği ile ilgili görüş var. Yani 1/4 ten.

Size sorum ben maaşımı hangi derece kademeden alırım? Bilen arkadaşlar varsa veya benim durumumda olan varsa çok teşekkür ederim.