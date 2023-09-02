Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2023 23:15
eş durumu tayini hk.

MERHABALAR cte eş durumu bilindiği üzere temmuz ayında yapıldı eylül ayında açıklanacak diğeri de bildiğim kadarıyla kasım ayında olucak ocak ayında açıklanacak fakat cte resmi sitesinde takvim yok kasım ayı için tekrardan takvim yayınlanacak mı

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiSağlik tayini reddİtiraz edilen sorularNöbet Usulü Çalışılan Yerlerde Telefon HakkındaZabıt katibi eş durumu hk.Kapalı cezaevinden açık ceza evine naklen geçişDepremde fazla çalışma ödeneğiTeknik hizmetler sınıfıTayin dilekçeme verilen cevap eş durumu adaletsiz bakanlıkZabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir mi

Sözlük

put 1 Çizgisini bozmayan insan 2 kedi ve köpeklerin kaşları var mıdır 2 gerçeği bul 1 Buraya nasıl düştünüz 1 ateşi de biz bulduk bizden önce ateş mi vardı sorusu 2 balkondan halı silkmek 3 telefon kulübesi 1 Sosona 1 mantı 2

Son Haberler

Kabataş-Bağcılar tramvayı yarın Güngören'e kadar hizmet verecekVali Yıldırım: Trabzon Şehir Hastanesi 2025'te tamamlanacak11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?Türkiye'nin ilk uzay yolcuları TEKNOFEST'teOrdu'da oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi