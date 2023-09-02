Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Eylül 2023 23:33
Bazı ilçelerin il olma durumu ?
Yıllardır ailemin olduğu yere tayinim çıksın diye sabrettim. zar zor Aydın'ın dağ köylerinden birine atandım. yeterki Aydın'a kendimi atayım da 3 yıl sonra il içi tayinle ailemin yanına geçerim diye düşünüyordum. fakat şimdi atandığım ilçenin il olma durumu var. Aydına atanmışken ayrı bir ile atanmış olcam. tekrar Aydın'a il dışı atanmak tekrar için uğraşmak zorunda kalacağım. Bu durumda haksızlık olmuyor mu ?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
02 Eylül 2023 23:39

Sana sormadan il yapmaları ayip olmuş:)


HayatGüzeldi
Aday Memur
02 Eylül 2023 23:41
ciddi bir soru sordum hocam. komik olan nedir pardon ? seviyesizleşmeyiniz lütfen rica ediyorum
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Sana sormadan il yapmaları ayip olmuş:)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
02 Eylül 2023 23:57

Hayırdır forum sana mı ait ? Sen nasıl ozgurseniz bende öyle özgürüm istediğimi yazmakta

HayatGüzeldi, 1 saat önce
ciddi bir soru sordum hocam. komik olan nedir pardon ? seviyesizleşmeyiniz lütfen rica ediyorum

melcea
Genel Müdür
02 Eylül 2023 23:58

Hocam il icinde de yer degistirmek kolay degil. Il disindan daha avantajli degil. Sizin brans ve ilinize ozel bir durum varsa bilmiyorum tabi ama bence pek farketmez.


HayatGüzeldi
Aday Memur
03 Eylül 2023 00:01
Hocam bildiğiniz üzere artık yer değiştirmek il içi ve il dışında çok zorlaştı maalesef. ama il dışından yer değiştirmek il içine göre çok daha zor.
melcea, 1 saat önce

Hocam il icinde de yer degistirmek kolay degil. Il disindan daha avantajli degil. Sizin brans ve ilinize ozel bir durum varsa bilmiyorum tabi ama bence pek farketmez.


melcea
Genel Müdür
03 Eylül 2023 00:06

Bu sene benim bransimda ilcemde sıfır kontenjan vardi il ici ve il disinda. Bransim da sinavda cikan derslerden biri :) Bana da il disi daha avantajli gelirdi genelde listelere baktigimda. Bransla alakali belki. O il olma konusu da uzar gider hocam. Bakin Çorlu yillardir il olamamisken, Nazilli'nin il olmasi bana cok mumkun gelmiyor. Bahsettiginiz yer Nazilli diye dusunuyorum.

HayatGüzeldi, 1 saat önce
Hocam bildiğiniz üzere artık yer değiştirmek il içi ve il dışında çok zorlaştı maalesef. ama il dışından yer değiştirmek il içine göre çok daha zor.

HayatGüzeldi
Aday Memur
03 Eylül 2023 00:11
evet bu konu uzar gider :) evet doğru tahmin hocam. Nazili'nin il olma durumu var. bu ülkede her şey mümkün. ne zaman, ne olacağını kestiremiyoruz maalesef
melcea, 55 dk. önce

Bu sene benim bransimda ilcemde sıfır kontenjan vardi il ici ve il disinda. Bransim da sinavda cikan derslerden biri :) Bana da il disi daha avantajli gelirdi genelde listelere baktigimda. Bransla alakali belki. O il olma konusu da uzar gider hocam. Bakin Çorlu yillardir il olamamisken, Nazilli'nin il olmasi bana cok mumkun gelmiyor. Bahsettiginiz yer Nazilli diye dusunuyorum.

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