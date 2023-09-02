Bazı ilçelerin il olma durumu ?

Yıllardır ailemin olduğu yere tayinim çıksın diye sabrettim. zar zor Aydın'ın dağ köylerinden birine atandım. yeterki Aydın'a kendimi atayım da 3 yıl sonra il içi tayinle ailemin yanına geçerim diye düşünüyordum. fakat şimdi atandığım ilçenin il olma durumu var. Aydına atanmışken ayrı bir ile atanmış olcam. tekrar Aydın'a il dışı atanmak tekrar için uğraşmak zorunda kalacağım. Bu durumda haksızlık olmuyor mu ?

Yıllardır ailemin olduğu yere tayinim çıksın diye sabrettim. zar zor Aydın'ın dağ köylerinden birine atandım. yeterki Aydın'a kendimi atayım da 3 yıl sonra il içi tayinle ailemin yanına geçerim diye düşünüyordum. fakat şimdi atandığım ilçenin il olma durumu var. Aydına atanmışken ayrı bir ile atanmış olcam. tekrar Aydın'a il dışı atanmak tekrar için uğraşmak zorunda kalacağım. Bu durumda haksızlık olmuyor mu ?