Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Eylül 2023 23:45
35 gündür hala zimmet bekliyoruz.

35 gün oldu iller arası ile arabalı ama bakanlık personelleri bir türlü zimmete düşürmediler bizi. Telefonlara da bakmıyorlar. Var mı benim gibi mağdur olanlar ya da bilgi alabilenler

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