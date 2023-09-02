"Birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor" Bilal Erdoğan

usta eğitim bilimci Bilal Erdoğan bey böyle buyurmuş.

konuşmasındaki, ?eğitimin çok yönlü bir hadise olduğu? tespiti gerçekten takdire şayan.

Türkiye?de öğretmen belirleme sisteminin ?ideal meslek? kurgusuna göre değil memuriyet sistemine göre yapıldığını iddia eden Erdoğan şöyle devam etti:

?Türkiye?de kimse iddia edemez ki ancak idealist insanlar öğretmen oluyor. Böyle bir iddiası olan varsa tartışabiliriz tabii ama birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor.