Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 00:07
Aydın'dan Konya tarafına ortak taşınma

Evet arkadaşlar, malum nakliye fiyatılari da uçtu herşey gibi. Beyaz eşya, baza dolap, L koltuk eşyam var. Germencik ten Konya Celtige atandım. Ortak tasinamak isteyen varsa iletişime gecelim

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