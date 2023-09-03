Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 00:35
Sağlık özrü raporu görev yaptığı ilden mi aşınır

Hocalarım sözleşmeli atandım . Çocuğumun epilepsi hastalığı var atandığım ilde çocuk nörolog yok . Memleketteysen gelmeden evvel sağlık kuruşu raporunu hazırladım üniversitede takipli . Geldiğim ilde sağlık müdürlüğüne gittim tedavisi yoktur kaşıdı alcam burada çocuk nörologu yok . Bana memleketten aldığın olmaz yeniden sağlık kuruşu yapıcaz sonra tedavisi yoktur yazıcaz diyorlar . Ne yapmalıyım bana bir yol gösterin kaldım böyle .Çocuğu buraya getirmek zorunda mıyım ?

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