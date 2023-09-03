Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


03 Eylül 2023 01:03
yeni atanan dr. öğretim üyesi

1/4 derecesindeki bir öğretmen, dr öğretim üyesi olarak atandığında hangi dereceden başlar ? 3 ten baslar diyen de var, 1 yada 2 artık veriyor diyenlerde? Bunun doğrusu nedir ?

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