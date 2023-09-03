Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 01:23
Norm Fazlası

Merhaba,

Zamanınızı aldığım için özür dilerim. Dün çalıştığım okulun müdürü beni aradı. İngilizce branşında diğer tüm arkadaşlara 21 saat verme zorunluluğu ile ilgili bilgi gelmiş kendisine. Biz de tabi çocuğun kresi, hanımın işi, evimiz derken düzenimizi kurduk. Bana '0' saat ders düşüyormuş , seçmeli derslerle ilgili bir düzenleme gelmiş 3 gün önce. Böyle bir şey mümkün mü ? Yani diğer arkadaşlara 15-18 saat arasında paylaştırıp beni de norm fazlalığından kurtaramaz mı ? Ayrıca kamu israfı da önlenmiş olur.

Bu konuda ne yapabilirim ? Zahmet edip cevap yazanlara şimdiden çok teşekkürler.


ekpss3347
Aday Memur
03 Eylül 2023 01:38

Merhaba. Dediğiniz gibi her öğretmene 21 saat "zorunlu" ders saati verilmek zorunda. Kadrolular için hizmet puanı, sözleşmeliler için atama KPSS puanına göre sıralama yapılır. Siz sonda iseniz sizden önce ilçe, sonra il bazında tercih yapmanız beklenir. Bunlar gerçekleşmezse resen atama yapılabilir, ilden ile takvim ve uygulama değişiyor.


jack1905
Aday Memur
03 Eylül 2023 01:50

15 saat değil miydi ? 21 saat idare isterse vermeli diye biliyorum

ekpss3347, 1 saat önce

Merhaba. Dediğiniz gibi her öğretmene 21 saat "zorunlu" ders saati verilmek zorunda. Kadrolular için hizmet puanı, sözleşmeliler için atama KPSS puanına göre sıralama yapılır. Siz sonda iseniz sizden önce ilçe, sonra il bazında tercih yapmanız beklenir. Bunlar gerçekleşmezse resen atama yapılabilir, ilden ile takvim ve uygulama değişiyor.


ekpss3347
Aday Memur
03 Eylül 2023 01:58

Hayır hocam... 15 + 6 = 21

Ek ders görevi

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı

ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç

halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

jack1905, 52 dk. önce

15 saat değil miydi ? 21 saat idare isterse vermeli diye biliyorum

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