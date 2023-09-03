Norm Fazlası

Merhaba,

Zamanınızı aldığım için özür dilerim. Dün çalıştığım okulun müdürü beni aradı. İngilizce branşında diğer tüm arkadaşlara 21 saat verme zorunluluğu ile ilgili bilgi gelmiş kendisine. Biz de tabi çocuğun kresi, hanımın işi, evimiz derken düzenimizi kurduk. Bana '0' saat ders düşüyormuş , seçmeli derslerle ilgili bir düzenleme gelmiş 3 gün önce. Böyle bir şey mümkün mü ? Yani diğer arkadaşlara 15-18 saat arasında paylaştırıp beni de norm fazlalığından kurtaramaz mı ? Ayrıca kamu israfı da önlenmiş olur.

Bu konuda ne yapabilirim ? Zahmet edip cevap yazanlara şimdiden çok teşekkürler.