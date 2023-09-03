3 yılım dolmadan seçim öncesi kadroya geçtim. eş durumu tayini için eş özel sektördeyse tam olarak hangi şartlar var ? bazı yerler 720 demiş bazı yerler 360.. tam olarak bilgisi olan var mı

3 yılım dolmadan seçim öncesi kadroya geçtim. eş durumu tayini için eş özel sektördeyse tam olarak hangi şartlar var ? bazı yerler 720 demiş bazı yerler 360.. tam olarak bilgisi olan var mı