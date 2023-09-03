Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2023 05:38
Imamlarin görevi imamlik yapmaktır,siyaset yapmak değildir.

Bazı imamlar bazen çıkıp çıkıp camilerde surda burda siyaset yapiyorlar.Hayir siyaset bilimi yada kamu yönetimi okurlar imamlığı bırakıp kendi siyasi görüşünü temsil eden siyasi partiye üye olup calisirrlar o zaman ona birşey demem.


gazanya
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 05:41

Camilerde,surda burda siyaset yapan imamlar var.cok yakışıksız.


gazanya
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 05:42

Siyaset camilerde yapılmaz,siyaset siyasi partilerde ve siyasi forumda yapılır.


gazanya
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 05:43

Üstelik siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumak da gerekir bence.


gazanya
Şube Müdürü
03 Eylül 2023 05:47

Imamlarin gorevi ilâhiyat konularını öğretmektir.Namaz kılmayı,kuran okumayı öğretmektir.

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