Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 06:42
Resmi Gazetede Yayınlandı

Kamu Hakem Heyeti kararı Resmi gazetede yayınlandı. Anlayanlar beri gelsin.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230903-18.pdf

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