Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
03 Eylül 2023 09:19
Resmi gazetede idari personele yer değişikliği

Arkadaşlar resmi gazetede yayımlanan üniversitesi ler arası yer değişikliği ile ilgili sadece aynı ünvan diye yazıyor.. Eğer yoksa aynı ünvan..?

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