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Editörler : Lanet


03 Eylül 2023 09:53
SÜDGE Eğitimi Nedir?

SÜDGE NEDİR? Günlük Hayatta çok kullanılan bir kelime değildir. SÜDGE bir kısaltma olup açılımı Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) ?dir.

SÜDGE Eğitimi Nedir ? Alkollü araç kullanırken trafik polisi veya trafik jandarması tarafından sürücünün alkollü olduğunun resmi olarak tespit edilmesi halinde şoföre birtakım cezalar uygulanır. Bu cezalardan biride sürücünün ehliyetine el konulmasıdır.

SÜDGE EĞİTİMİ: Yürürlükte olan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesine göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri alınan sürücülerin katılımlarının zorunlu olduğu eğitimlerdir. Bu eğitimlerde sürücülere alkollü araç kullanmama davranışının kazandırılması hedeflenmektedir.

Sağlık Bakanlığınca her ilin Sağlık Müdürlükleri Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimivermek için Eğitim Merkezi olarak belirlendi ve bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüklerinin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi SÜDGE Eğitimi vermekte olup başvurular buraya yapılmaktadır.

Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine şahsen ya da vekâleten ile müracaatları gerekmektedir.

Kaynak: https://www.sudge.org.tr/sudge-egitimi-nedir-basvuru-nereye-ve-nasil-yapilir-2023/

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