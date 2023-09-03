KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Eylül 2023 10:11
2024 kpss için tavsiye
Arkadaşlar mesela tarih videoları izleyip not tutulmalı mı. Yoksa konu anlatım kitabı mı alınmalı. 2020 tarihin pusulası kitabı var 2024 ünü mü alsam. Kendim yazınca bir video 1 saat alıyor. Ama daha mı kalıcı acaba. İzleyip not mu tutsam. Yoksa izleyip konu anlatıma bakıp soru mu çözsem sadece Tavsiye verir misiniz

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