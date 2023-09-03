diyanet personelinin toplu sözleşmede kazanım var mı

Değerli hocalarım Hakem heyetinin onayladığı diyanet personelinin kazanımları nelerdir Malumunuz daha önceki sözleşmede ayyaşın biri giderdi Şimdi soyadı yıldız olup kuyruklu yıldızdan bi haber olan temsilcimiz ne yaptı acaba

Değerli hocalarım Hakem heyetinin onayladığı diyanet personelinin kazanımları nelerdir Malumunuz daha önceki sözleşmede ayyaşın biri giderdi Şimdi soyadı yıldız olup kuyruklu yıldızdan bi haber olan temsilcimiz ne yaptı acaba