Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


03 Eylül 2023 10:21
diyanet personelinin toplu sözleşmede kazanım var mı
Değerli hocalarım Hakem heyetinin onayladığı diyanet personelinin kazanımları nelerdir Malumunuz daha önceki sözleşmede ayyaşın biri giderdi Şimdi soyadı yıldız olup kuyruklu yıldızdan bi haber olan temsilcimiz ne yaptı acaba

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