2015 yılına göre ek ders en az 110 tl olmalı

Nasılmı diye soracaksınız. 2015 yılında normal maaş 2500 tl civarı iken şimdi 25 bin ortalama diyelim. 2015'te benzin 4,2'lerde iken şimdide 40 tl civarında. 2015'te dolar 2,9 civarı iken şimdide 27 tl civarında. Yani anlayacağınız 2015'ten bu zamana herşey net bi şekilde 10 katına çıkmıştır. 2015'te ek ders 11 tl iken şimdi neden 110 tl değilde 57 tl civarında onu çözemiyoruz. Bakın bu ek derslerin bu kadar cüz'i olması; okullar açıkladığında okul yöneticilerinin üzerine kabus gibi çökecektir. Herkes derslerini 3 güne sıkıştırıp fazladan derse girmek istemeyecek. MEB'in okul önlüğünden önce bu soruna acil bi çözüm bulması gerekiyor. Yukarıdaki verilerin hepsini Google'dan sağlanmasını yapabilirsiniz.

Nasılmı diye soracaksınız. 2015 yılında normal maaş 2500 tl civarı iken şimdi 25 bin ortalama diyelim. 2015'te benzin 4,2'lerde iken şimdide 40 tl civarında. 2015'te dolar 2,9 civarı iken şimdide 27 tl civarında. Yani anlayacağınız 2015'ten bu zamana herşey net bi şekilde 10 katına çıkmıştır. 2015'te ek ders 11 tl iken şimdi neden 110 tl değilde 57 tl civarında onu çözemiyoruz. Bakın bu ek derslerin bu kadar cüz'i olması; okullar açıkladığında okul yöneticilerinin üzerine kabus gibi çökecektir. Herkes derslerini 3 güne sıkıştırıp fazladan derse girmek istemeyecek. MEB'in okul önlüğünden önce bu soruna acil bi çözüm bulması gerekiyor. Yukarıdaki verilerin hepsini Google'dan sağlanmasını yapabilirsiniz.