Bekar Öğretmenlerin Yer Değiştirememesi

Arkadaşlar merhaba, 8 yıldır Ağrı'da görev yapıyorum 200lerde puanım oldu. Memleketim İzmir, tüm çevre illeri de yazmama rağmen bir türlü tayinim çıkmıyor. Ailemden ayrılmak beni çok zorluyor, psikolojik olarak çökmüş durumdayım. İl emrinden veya başka nedenlerden dolayı her sene daha az yer açılıyor ve puanlar yükseliyor. Benim puanım artıyor ama illerin taban puanı da aynı oranda artıyor bu şekilde umutsuz bir döngüdeyim. Benim yaşadıklarımı yaşayan arkadaşlar vardır, ne yapmalıyız, Twitter'da etkinlik yapıp sesimizi duyuralım.

Bizim gibi zorunlu hizmetini bitirdiği halde yıllardır memleketine gidemeyen öğretmenlere memleketiyle sınırlı kalmak şartıyla atama yapılabilir veya verilen ek puan artırılabilir eskiden %100 artırımlı alınıyordu.