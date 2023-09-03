Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 10:30
Bekar Öğretmenlerin Yer Değiştirememesi

Arkadaşlar merhaba, 8 yıldır Ağrı'da görev yapıyorum 200lerde puanım oldu. Memleketim İzmir, tüm çevre illeri de yazmama rağmen bir türlü tayinim çıkmıyor. Ailemden ayrılmak beni çok zorluyor, psikolojik olarak çökmüş durumdayım. İl emrinden veya başka nedenlerden dolayı her sene daha az yer açılıyor ve puanlar yükseliyor. Benim puanım artıyor ama illerin taban puanı da aynı oranda artıyor bu şekilde umutsuz bir döngüdeyim. Benim yaşadıklarımı yaşayan arkadaşlar vardır, ne yapmalıyız, Twitter'da etkinlik yapıp sesimizi duyuralım.

Bizim gibi zorunlu hizmetini bitirdiği halde yıllardır memleketine gidemeyen öğretmenlere memleketiyle sınırlı kalmak şartıyla atama yapılabilir veya verilen ek puan artırılabilir eskiden %100 artırımlı alınıyordu.


Emrexxx23
Aday Memur
03 Eylül 2023 10:37

Bekarken İzmir 280 puan altı gelmez. Bence yakın şehirler dene


ibroibro
Memur
03 Eylül 2023 10:47
il emri verildiği sürece çok beklersiniz hocam.

matemkogr
Şef
03 Eylül 2023 10:49

Bekar öğretmenler olarak bu başlık altında toplanalım. Bir şekilde sesimizi duyurmalıyız


sahin-gomu
Aday Memur
03 Eylül 2023 10:49

Yazıyorum hocam onlar bazen daha yüksek kapatıyor Ege sıkıntılı tayin konusunda.

Emrexxx23, 23 dk. önce

Bekarken İzmir 280 puan altı gelmez. Bence yakın şehirler dene

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