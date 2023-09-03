Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 10:32
Yeşil Pasaport
Oğlum Ege Üniversitesi İngilizce Tercümanlık ve Mütercimlik bölümünü kazandı. Dedim 1. derece 4. kademe Koruma ve Güvenlik Görevlisi memurum, oğluma lazım olur diye yeşil pasaport alayım dedim. Dediler kurumdan kadro derecesi ile ilgili yazı istiyoruz. Evraklar dan biri bu. Kurum amirimi aradım yazı için, atama kadro derecemin 4 olduğunu ve daha aşağıya ünvan değişikliği olmadan inemeyeceğimi belirtti. Yarın sizede lazım olur arkadaşlar. Bilgisayar İşletmenin olsam düşebiliyornuşum, düz memur olsamda düşemiyormuşum. Memurlar arasında bile ayrım yapılıyor.Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı yoksa sadece yaşa değişikliğimi gerekir.

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