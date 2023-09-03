Oğlum Ege Üniversitesi İngilizce Tercümanlık ve Mütercimlik bölümünü kazandı. Dedim 1. derece 4. kademe Koruma ve Güvenlik Görevlisi memurum, oğluma lazım olur diye yeşil pasaport alayım dedim. Dediler kurumdan kadro derecesi ile ilgili yazı istiyoruz. Evraklar dan biri bu. Kurum amirimi aradım yazı için, atama kadro derecemin 4 olduğunu ve daha aşağıya ünvan değişikliği olmadan inemeyeceğimi belirtti. Yarın sizede lazım olur arkadaşlar. Bilgisayar İşletmenin olsam düşebiliyornuşum, düz memur olsamda düşemiyormuşum. Memurlar arasında bile ayrım yapılıyor.Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı yoksa sadece yaşa değişikliğimi gerekir.

Oğlum Ege Üniversitesi İngilizce Tercümanlık ve Mütercimlik bölümünü kazandı. Dedim 1. derece 4. kademe Koruma ve Güvenlik Görevlisi memurum, oğluma lazım olur diye yeşil pasaport alayım dedim. Dediler kurumdan kadro derecesi ile ilgili yazı istiyoruz. Evraklar dan biri bu. Kurum amirimi aradım yazı için, atama kadro derecemin 4 olduğunu ve daha aşağıya ünvan değişikliği olmadan inemeyeceğimi belirtti. Yarın sizede lazım olur arkadaşlar. Bilgisayar İşletmenin olsam düşebiliyornuşum, düz memur olsamda düşemiyormuşum. Memurlar arasında bile ayrım yapılıyor.Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı yoksa sadece yaşa değişikliğimi gerekir.