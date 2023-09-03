Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2023 10:41
gsb son alıma atansam okula izin verirler mi?

hukuk 3. sınıf öğrencisiyim gsb taşra temizlik yazdım. mesai saatlerinde derslerime gitmeme izin verirler mi sorun olur mu sizce? birde gsb temizlik personeli olarak yurtlara atanmak istemesem anlayışla karşılarlar mı? Başka nereye verebilirler. Teşekkürlerr

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