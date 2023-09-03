Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 10:42
Seyyanen zam enflasyon farki gelmeyecek haberi

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/noyan-dogan/gorevdeki-memurlarin-2024-ocak-zamli-maaslari-tl-2-iste-memurlarin-ocak-zamli-maaslari-42324587

Hurriyet gazetesinin bugunki haberine gore seyyanen yapilan odemeye herhangi bir zam gelmeyecegini yazmis


Anuşirvann
Genel Müdür
03 Eylül 2023 10:49

Yaw kanun metni ortada. İlave ödeme ek gösterge ile memur maaş katsayısına bağlandı. Memur maaş katsayısına enflasyon farkı yansımıyor mu :)) Siz nasıl memur oldunuz böyle :)) Her duyduğuna inanan kişi memur olmamalı bence :)


Qovboypolis01
Şef
03 Eylül 2023 10:52

Memur maaş katsayısına enflasyon farkı yansımıyor mu ki seyyanen zamma yansımasın. Başlık sahibi daha memur maaş katsayısı nedir bilmiyor. Eskiden burda kaliteli insanlar yorum yapardı. Son zamanlarda ipini koparan buraya yazıyor. Galiba hükümet memurlara az zam vermekte haklı.

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