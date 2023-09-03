Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Eylül 2023 10:46
Gih ile ilgili çok önemli yardım

Arkadaşlar gih için yönetmeliği okudum eş durumundan 2 şart var birincisi bulunduğumuz ilde mecburi süreyi doldurmak ikincisi eşin atanamayacak bir işte çalışması. Ancak kaç aylık sgk lazım deyince 2 yılda kesintisiz 360 gün deniyor. Bu nerede yazıyor dediğimde dmk md 14 gösteriliyor ama orada eşin yanına atamadan bahsediliyor. 360 gün sgk tamamlamadan özelde çalışırken başvurusu kabul olan var mı çok önemli lütfen. Bu 360 günün resmi dayanağı nedir bir de?

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