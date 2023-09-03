Kurumlarda taşeron mühendis olarak çalışan var mı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacakİstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldıBaraj ve sulama projeleri için bazı taşınmazlara acele kamulaştırma kararıİstanbul'da FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandıYeni 9 adliye ve 2 adli tıp binasının yapım ihaleleri 1 ay içinde gerçekleştirilecek
Editörün Seçimi
Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi