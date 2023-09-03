Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2023 10:56
Eş durumu

Jandarma personeliyim eşim att. 2024 Mart ayında 1 senesi dolucak. Yanıma tayin isticek daha önce tayin isteyebilir miyiz dilekçe ile yoksa 1 sene doldukfan sonra tayin dönemi beklemek zorunda mıyız bilgisi olan?

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