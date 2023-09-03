Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2023 11:12
Şuna da bir açıklık getirin
2024 ocakta son 6 aylık enflasyon oranı belirtilen zam oranının ( yani yüzde 15 in ) üzerinde olması durumunda sadece enflasyon oranı kadar zam verilecek deniliyor , örneğin son 6 ay enflasyon yüzde 30 çıkarsa 30 mu alacağız , 30-6+15 almayacak mıyız ???

Çok Yazılan Konular

İşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ağustos enflasfonuSendikadan istifaOcak ayında ortalama yüzde 45 zammı alinacak2024 ocak zamlı maaşKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 ocak maaşıMaaş hesabı 8077?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirDezenformasyon suçtur

Sözlük

pazar sabahı erken kalkmak 1 Katarsis 1 Sosona 1 Tac Mahal neden yapılmış 1 ateşi de biz bulduk bizden önce ateş mi vardı sorusu 2 kedi ve köpeklerin kaşları var mıdır 2 kontes 1 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 2 oldboy 1 Ev kiraları 1

Son Haberler

Üç ilde sağanak hayatı olumsuz etkilediKöy hayatını tercih eden üniversite mezunu gencin hayali çiftlik kurmakMaltepe'de önünü kestiği aracı kurşunladıSamsun - Sivas demiryolu sele teslim olduKum yüklü kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi