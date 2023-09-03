Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 11:32
Eğitim Hizmet Kolunda Toplu Sözleşmede Neler Var?
Herkese merhaba. Eğitim iş kolunda yapılan anlaşma resmi gazetede yayınlandı. hazırlık ödeneği 4500 gösterge rakamına bağlanmış. başka bir değişiklik göze çarpıyor mu?

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