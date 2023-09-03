KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Eylül 2023 11:48
2024 kpss için çıkmış sorular
Arkadaşlar bana şu konuda yardımcı olur musunuz. Ben coğrafya tarih mat Türkçe de özellikle öss tyt ygs ayt çıkmış sorularını bulmam lazım. Fasikül şeklinde deneme olursa daha iyi olur. Nereden, hangi kaynaktan bulabilirim. Ve çıkmışların videolarını izlicem. Nereden bulurum kaynak öneriniz var mı? Şu sınavı da çöz dediğiniz fikir de varsa söylerseniz sevinirim

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Şanlıurfa GSBiibf 55 puanla atanma ihtimali Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruGSB Buro PersoneliZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Gardiyanlık 2. alımda başvuru şartı kpss 60 olur muElektrik Mühendisliği ve Kamu, KPSS 20242022 kpss gsb branş sıralaması paylaşımıHATAY GSB büro personeli tercih verenler

Sözlük

gerçeği bul 1 telefon kulübesi 1 tereyağı 1 oldboy 1 ifade 2 mantı 2 Çizgisini bozmayan insan 2 'W'şeklinde oturmak 1 Bugün olanlar 4 balkondan halı silkmek 3

Son Haberler

Üç ilde sağanak hayatı olumsuz etkilediKöy hayatını tercih eden üniversite mezunu gencin hayali çiftlik kurmakMaltepe'de önünü kestiği aracı kurşunladıSamsun - Sivas demiryolu sele teslim olduKum yüklü kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi