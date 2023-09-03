2024 kpss için çıkmış sorular

Arkadaşlar bana şu konuda yardımcı olur musunuz. Ben coğrafya tarih mat Türkçe de özellikle öss tyt ygs ayt çıkmış sorularını bulmam lazım. Fasikül şeklinde deneme olursa daha iyi olur. Nereden, hangi kaynaktan bulabilirim. Ve çıkmışların videolarını izlicem. Nereden bulurum kaynak öneriniz var mı? Şu sınavı da çöz dediğiniz fikir de varsa söylerseniz sevinirim

Arkadaşlar bana şu konuda yardımcı olur musunuz. Ben coğrafya tarih mat Türkçe de özellikle öss tyt ygs ayt çıkmış sorularını bulmam lazım. Fasikül şeklinde deneme olursa daha iyi olur. Nereden, hangi kaynaktan bulabilirim. Ve çıkmışların videolarını izlicem. Nereden bulurum kaynak öneriniz var mı? Şu sınavı da çöz dediğiniz fikir de varsa söylerseniz sevinirim