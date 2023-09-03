Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 11:56
Görevli olduğum sınava katilmama

Merhabalar bugün ki bursluluk sınavında salon başkanı olarak görevliydim fakat maalesef tatilde olunca görevi unuttuk ve sınava katılamadım. Bundan sonra süreç ne olur savunma istenir mi okula bu konuyla alakalı yazı gelir mi.. bildiğim kadarıyla sınavdan bir yıl men geliyor..Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.. şimdiden teşekkürler


matekin
Aday Memur
03 Eylül 2023 12:08

Evet istenir hocam. Ceza durumundan değilim. Uyarı olabilir. Ayrıca dediğiniz gibi görev alamazsiniz


matekin
Aday Memur
03 Eylül 2023 12:09

Cezadan emin degilim yazacaktım

matekin, 49 dk. önce

Evet istenir hocam. Ceza durumundan değilim. Uyarı olabilir. Ayrıca dediğiniz gibi görev alamazsiniz


arz2003
Şef
03 Eylül 2023 12:12

Teşekkürler hocam

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