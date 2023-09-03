Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2023 12:17
Sağlık Bakanlığından Meb'e geçiş

Öğretmenlik mezunu bir sağlık çalışanı, öğretmenliğe kpss'ye girmeden geçebilir mi?

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