Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Eylül 2023 12:44
Ocak Zammında Seyyanen Zam Meselesi..

Arkadaşlar bugün Hürriyet gazetesi yazarının memur zammı haberi vardı. Adamın deyişine göre Ocak ayında 8077 liralık seyyanen zamda sadece % 15 lik artış olacak. 8077 de, tahmin edilen % 25 lik enflasyon farkı olmayacak. İşin aslı nedir bilen var mı?

Haberin linki https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/noyan-dogan/gorevdeki-memurlarin-2024-ocak-zamli-maaslari-tl-2-iste-memurlarin-ocak-zamli-maaslari-42324587

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