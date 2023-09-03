Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2023 12:49
Yeni Nöbet Ücreti Resmi Gazetede Yayınlandı!

Toplu sözleşmede adliye çalışanlarının tek kazanımı olarak açıklanan nöbet ücretinin detayları resmi gazetede belli oldu.

Günlük 62 TL'lik (125 gösterge rakamı) nöbet ücreti çok düşük olması nedeniyle artık günlük değil tutulan her saat için ayrı ayrı ödenmesini SAĞLADIK diye büyük büyük puntolarla paylaşım yapmıştı sendika.

Detaylar şu şekilde:

"Nöbette tutulan her saat için 12 TL (25 gösterge rakamı) ücret ödenir, ancak günlük ödenecek ücret 62 TL'yi (125 gösterge rakamını) GEÇEMEZ." yazmışlar. Ya şaka gibiler yemin ediyorum. Ben ne anladım bu kazanımdan? İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz?

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