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Editörler : oto-danisman-expert


03 Eylül 2023 12:51
Elazığ ilinde ev arayanlar veya gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için satılık 3+1 fırsat daire

Elazığ'da ev arayışı içerisinde olanlar veya yatırım planı olanlar için il merkezinde, çok iyi bir konumda olan dairemin ilanını buradan paylaşmak istiyorum. İlgilenenler inceleyebilir:

https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-konut-satilik-elazig-in-merkezinde-huzurla-oturacaginiz-3-plus1-sahibinden-satilik-1080211290/detay

Tayin nedeniyle il değişikliği durumu ortaya çıktığı için dairemi makul bir fiyata satıp bulunduğum şehirde ev almayı amaçlıyorum. Malumunuz kira bedelleri ve konut fiyatları gün geçtikçe yükseliyor. İlanda olabildiğince detaylıca bahsettim ancak, ihtiyacı olan veya ciddi anlamda niyetli olan arkadaşlar özel mesaj yolu ile de sorularını iletebilirler. Mesai saatleri içerisinde telefona bakamayabiliyorum. Fiyat konusunda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım, çünkü daire de boş durumda ne kadar erken satılırsa benim için o kadar iyi olacak.

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