Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2023 13:11
Çok acil yardım

Saglık bakanlıgında 4blı olarak calısırken kadrolu olarak aıle ve sosyal polıtıklar bakanlıgına atanmısım. Sımdı tekrar 4blı olarak aılemın yanına atanmak ıstıyorum. Unıverısye hastalarnı aradım onlarda bırısı kabul ederız bırısı etmeyız dıyor. Ikı 4blı arasında 1 yıl beklememe gerek var mı suan da baska bakanlıktan kadroluyum


lDeimosl
Genel Müdür
03 Eylül 2023 13:34

Son 4B'li çalışılan günün üzerinden bir yıl geçmeli.


Can1.1.1.1.
Aday Memur
03 Eylül 2023 13:51

Emın mısınız ya mevzuatta bir evet 1 yıl demıs ama kadrolu atandım ıstısnaı durum var

lDeimosl, 1 saat önce

Son 4B'li çalışılan günün üzerinden bir yıl geçmeli.


lDeimosl
Genel Müdür
03 Eylül 2023 14:08

İstisnai durum yok, mevzuatta istisnalar arasında bu durum sayılmamış. Mevzuat açık iki farklı kurumda aynı ünvanla 4B?li çalışmak için aradan bir yıl geçmeli.

Can1.1.1.1., 59 dk. önce

Emın mısınız ya mevzuatta bir evet 1 yıl demıs ama kadrolu atandım ıstısnaı durum var


Can1.1.1.1.
Aday Memur
03 Eylül 2023 14:39

Teşekkür ederim

lDeimosl, 42 dk. önce

İstisnai durum yok, mevzuatta istisnalar arasında bu durum sayılmamış. Mevzuat açık iki farklı kurumda aynı ünvanla 4B?li çalışmak için aradan bir yıl geçmeli.


Can1.1.1.1.
Aday Memur
03 Eylül 2023 14:41

Son sorum o halde unı hastanesı kadrolu oldugun ıcın alırız dedı bı sıkıntı olur mu bılemedım

lDeimosl, 42 dk. önce

İstisnai durum yok, mevzuatta istisnalar arasında bu durum sayılmamış. Mevzuat açık iki farklı kurumda aynı ünvanla 4B?li çalışmak için aradan bir yıl geçmeli.

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