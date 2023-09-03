KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Eylül 2023 13:15
kpss işle beraber?

arkadaşlar temelim yok. p3 67 puan işle beraber maksimum kaç puana çıkar sizce? evin yanında sabah 8, akşam 6.

haftada 6 gün çalışıyorum.


Pr0metheuss
Memur
03 Eylül 2023 13:16

Senin çalışma azmine ve disiplinine bağlı hocam. Olmayacak bir şey değil emsali çok var.


strongwoman
Aday Memur
03 Eylül 2023 13:18

teşekkürler hocam. denemeye değer. kitap parası için çalışmak istedim.

Pr0metheuss, 2 saat önce

Senin çalışma azmine ve disiplinine bağlı hocam. Olmayacak bir şey değil emsali çok var.

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