KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Eylül 2023 13:26
Felsefe Grubu Öğretmenleri

Sınava giren hocalarım Felsefe Grubu Sıralama ve Tercih Grubuna girmek isteyenler bana ulaşırlarsa grubun linkini atayım.

Çok Yazılan Konular

Makine teknolojisi/Makine Kalıp/ Uçak gövde/motor bakım iletişime geçelim..2023 KPSS Elektrik Elektronik ÖğretmenliğiSağlık Hizmetleri ÖğretmenleriÖğretmenlik mezunu 4 yıllık çocuk gelişiminden atanabilir miKPSS p10 70 elektrik elektronik ogrt

Sözlük

aşkın 500 günü 1 sözlüktekilerin en elit özelliği 1 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 2 Sosona 1 Asya.00 2 Tac Mahal neden yapılmış 1 ateşi de biz bulduk bizden önce ateş mi vardı sorusu 2 31.08.2023 beşiktaş vs dinamı kiev maçı 1 ölmeden önce yapılacak son şey 1 oldboy 1

Son Haberler

Emekli albay Erol Sanver, evinde ölü bulunduHazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlakHalay çekenlerden meteor yorumu: Meteora selam, halaya devamSelde sürüklenen 4 kişilik aile birbirlerine sarılarak ölümden kurtulduHatay Valiliğinden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi