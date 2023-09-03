Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Eylül 2023 13:28
Tayinden vazgeçme!

Dönem tayininde Antalya EAH.'ne tayinim çıktı, 1 Eylül itibarı ile hastanemden ayrılış yaptım ancak nişan atıldı (evleneceğim diye tayin istemiştim) bu durumda ne yapmam lazım? Antalya'ya gidip orada mı derdi mi anlatmalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim ve bana yatırılan yolluk parasını hemen iade mi etmeliyim? Yardımcı olursanız sevinirim.


lDeimosl
Genel Müdür
03 Eylül 2023 13:33

Ayrılış yaptıktan sonra dönüşü yok artık 2 yıl.


officer34
Memur
03 Eylül 2023 13:53

Emin misiniz? Bir de neden 2 yıl daha önce 1 yıl bekledikten sonra iller arası tayin istemiştim.


lDeimosl
Genel Müdür
03 Eylül 2023 14:07

Tayinden vazgeçen bir yıl tayin isteyemez der yönetmelik, o da bir yılda bitmez tercihlerin son günüyle atama tarihi uymadığı için. Tayin isteyip ayrılışını yapan yeni görev yerinde iki yıl çalışmadıkça tekrar tayin isteyemez. O da 2,5 yıla uzar dediğim tarihler birbirini tutmadığı için. Mazeret atamaları bu sürelerin dışında.

officer34, 5 saat önce

Emin misiniz? Bir de neden 2 yıl daha önce 1 yıl bekledikten sonra iller arası tayin istemiştim.


officer34
Memur
03 Eylül 2023 14:23

Ben daha önce tayin istedim, 1 yıl çalıştım sonra tekrar tayinim çıktı.


officer34
Memur
03 Eylül 2023 14:24

Ama asıl mesele ayrılış yaptıktan sonra dönmenin bir yolu yok mu?


cimbom28
Memur
03 Eylül 2023 15:58

Yolluk parasını atandığınız kurum mu yatırdı yoksa ayrılış yaptığınız kurum mu? Ben de alt bölge tayinim çıktı ve mutemetlik yeni çıkan kanuna göre yolluk ücretini atandığınız kurum yatıracak, zaten tebliğde belirticeğiz dediler. Sizin ki nasıl oldu acaba?

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